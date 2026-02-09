Поиск

Министры британского правительства поддержали премьера

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Члены кабинета британского премьера Кира Стармера в понедельник выступили в его поддержку, сообщает The Guardian.

В частности, глава МИД Великобритании Иветт Купер сказала: "В это ключевое для мира время нам необходимо его руководство и не только внутри страны, но и на мировом уровне. Нам надо сконцентрироваться на том, что важно, на безопасности нашей страны".

"Премьер-министр получил пятилетний мандат от британского народа всего 18 месяцев назад. Лейбористские правительства появляются нечасто. Работать в таком правительстве - большая честь, и мы не должны упускать ни секунды. Я полностью поддерживаю премьер-министра. Давайте же займемся изменением страны к лучшему", - отметила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

"Все мы в Лейбористской партии должны сплотиться вокруг премьер-министра, принять вызов и обеспечить стране более богатое, более честное и более сильное будущее", - заявил главный секретарь премьера Даррен Джонс.

"Я поддерживаю Кира Стармера на посту премьер-министра. Экономика растет, давайте сосредоточимся на том, чтобы принести пользу британскому народу", - сказал министр торговли Питер Кайл.

"Кир заслужил право осуществить обещанные им перемены и делать то, что ему дорого, - служить стране. Сейчас не время правительству замыкаться в себе. Мы должны сосредоточиться на осуществлении обещанных стране перемен", - считает министр энергетики Эд Милибэнд.

Министр по делам Уэльса Джо Стивенс назвал Стармера "честным приличным человеком, находящимся на общественной службе". По его словам, "он неоднократно бросал вызов скептикам и сделает это снова, он обновляет страну и восстановил ее репутацию в мире".

Глава лейбористов Шотландии Анас Сарвар, напротив, призвал Стармера уйти в отставку: "Руководство на Даунинг-стрит должно смениться. С момента прихода Стармера к власти было допущено слишком много ошибок".

Кризис в правительстве Великобритании разгорелся из-за прошлогоднего решения Стармера назначить послом в США Питера Мандельсона, который был уличен в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

