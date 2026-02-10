Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие моста из канадской провинции Онтарио в американский штат Мичиган, пока США не получат "полную компенсацию" и не станут владельцами половины актива.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им предоставили, а также, что немаловажно, Канада не будет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем. Мы немедленно начнем переговоры", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его мнению, США должны владеть по крайней мере "половиной этого актива".

Мост соединит Детройт (штат Мичиган, США) и Виндзор (провинция Онтарио, Канада). Стоимость моста, по оценкам министерства транспорта, превысит $4 млрд.

Строительство финансируется федеральным правительством Канады, ожидается, что эти расходы покроет плата за проезд по мосту.