Пентагон заявил о планах Китая иметь свыше тысячи боеголовок к 2030 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Китайский арсенал ядерных боеголовок в 2024 году находился на уровне "немногим более 600 единиц", что отражает замедление темпов их производства по сравнению с предыдущими годами, говорится в ежегодном докладе Пентагона Конгрессу США.

В нем отмечается, что "несмотря на это замедление, Народно-освободительная армия Китая продолжает масштабное наращивание своего ядерного потенциала". НОАК по-прежнему планирует иметь более 1000 боеголовок к 2030 году, утверждается в докладе министерства войны США.

Согласно американским данным, Китай в настоящее время располагает 400 межконтинентальными баллистическими ракетами DF-31 и DF-41 с дальностью более 5,5 тыс. км и 550 шахтными пусковыми установками к ним. В докладе напоминается, что в сентябре 2024 года Китай провел испытательный пуск невооруженной МБР для подтверждения способности доставить ядерную боеголовку на полную дальность. Запуск МБР DF-31B был осуществлен с северной части острова Хайнань. Ракета пролетела примерно 11 тыс. км, прежде чем упасть в океан недалеко от Французской Полинезии.

КНР также располагает 300 баллистическими ракетами средней дальности, способными поражать цели на расстоянии от 3 до 5,5 тыс. км, говорится в докладе.