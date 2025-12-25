Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball $1,82 млрд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball джекпот в $1,82 млрд в ходе розыгрыша в канун Рождества, сообщило AP. В билете он угадал все шесть номеров лотереи.

Это второй по величине лотерейный джекпот, когда-либо выигранный в Соединенных Штатах, и крупнейший для Powerball. В ноябре 2022 года в Калифорнии был сорван джекпот в $2,04 млрд.

Счастливчик может получить всю сумму приза в виде 29 ежегодных платежей или единовременной выплаты в $834,9 млн.

Помимо победителя, восемь игроков угадали номера пяти белых шаров и выиграли по $1 млн. Двое из них из Нью-Йорка, а остальные из Калифорнии, Индианы, Мичигана, Огайо, Пенсильвании и Виргинии.

Билеты Powerball стоят 2 доллара. Вероятность джекпота составляет 1 к 292,2 миллионам, по данным лотереи.