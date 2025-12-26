Поиск

Китайская ракета вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников SatNet

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8А" ("Великий поход-8А") в пятницу вывела на орбиту очередную партию спутников SatNet для создания группировки глобального интернет-покрытия, сообщил телеканал CCTV.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 07:26 по пекинскому времени (02:26 по Москве). Спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Запуск осуществлен в рамках программы создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи. Нынешняя группа аппаратов является уже 17-й по счету.

Спутники китайской государственной группировки SatNet, управляемой компанией China Satellite Network Group, развертываются на низкой околоземной орбите. Предполагается, что группировка в будущем будет состоять из 13 тыс. аппаратов.

Жидкотопливная ракета-носитель "Чанчжэн-8А" разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 7 тонн полезной нагрузки. Длина ракеты составляет 50,5 м, диаметр - 3,35 м.

