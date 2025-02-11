Новая китайская ракета "Чанчжэн-8A" совершила первый тестовый полет на орбиту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8A" (Long March 8A) во вторник совершила свой первый тестовый полет на орбиту, сообщил телеканал CCTV.

"Миссия была полностью успешной", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты, которая в перспективе станет основным китайским носителем для вывода на среднюю и низкую околоземную орбиту крупных группировок спутников, был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая в 17:30 по пекинскому времени (в 12:30 по Москве).

Ракета разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники для запуска полезной нагрузки массой до 7 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Она вывела на заданную орбиту очередную группу спутников "Гоуван", которые предназначены для создания национальной спутниковой интернет-системы, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи.

Спутники китайской государственной группировки SatNet, управляемой компанией China Satellite Network Group, развернуты на низкой околоземной орбите. Предполагается, что орбитальная группировка в будущем будет состоять из 13 тыс. аппаратов.