Поиск

Новая китайская ракета "Чанчжэн-8A" совершила первый тестовый полет на орбиту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8A" (Long March 8A) во вторник совершила свой первый тестовый полет на орбиту, сообщил телеканал CCTV.

"Миссия была полностью успешной", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты, которая в перспективе станет основным китайским носителем для вывода на среднюю и низкую околоземную орбиту крупных группировок спутников, был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая в 17:30 по пекинскому времени (в 12:30 по Москве).

Ракета разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники для запуска полезной нагрузки массой до 7 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Она вывела на заданную орбиту очередную группу спутников "Гоуван", которые предназначены для создания национальной спутниковой интернет-системы, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи.

Спутники китайской государственной группировки SatNet, управляемой компанией China Satellite Network Group, развернуты на низкой околоземной орбите. Предполагается, что орбитальная группировка в будущем будет состоять из 13 тыс. аппаратов.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США вводят санкции против двух граждан РФ и провайдера услуг за кибератаки

Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Brent подорожала до $76,15 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

США в обмен на помощь Киеву хотят получить доступ к редкоземельным металлам

США в обмен на помощь Киеву хотят получить доступ к редкоземельным металлам

Президент США подписал указ о введении пошлин в 25% на ввозимые сталь и алюминий

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5840 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });