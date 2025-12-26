Китай сохранил оценку роста ВВП в 2024 году на уровне 5%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем экономики Китая по итогам 2024 года составил 134 трлн 806,6 млрд юаней ($19,2 трлн), свидетельствуют окончательные данные Государственного статистического управления страны.

Это на 101,8 млрд юаней ниже предварительной оценки.

Тем не менее, рост ВВП страны в прошлом году составил 5%, как и было объявлено ранее.

Подсчет годового ВВП в Китае проводится два раза. Предварительная оценка за предыдущий год публикуется в 20-х числах января текущего года, окончательный результат становится известным в январе следующего года, отмечает агентство "Синьхуа".

В январе-сентябре 2025 года экономика КНР выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101,5 трлн юаней. Пекин ставит целью рост экономики в этом году примерно на 5%.