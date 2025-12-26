Трамп стал самой упоминаемой личностью во французских СМИ за 2025 год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп получил наибольшее внимание французских СМИ в 2025 году, его имя упоминалось почти в 1 млн материалов, свидетельствуют данные платформы мониторинга СМИ Tagaday, которые приводит в пятницу издание Ouest-France.

"Имя американского лидера написано или произнесено в более чем 947 тыс. материалов", - сообщает издание.

С 2013 года, с начала ведения Tagaday статистики упоминаний на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернет-изданиях, первое место доставалось президенту Франции, однако в этом году его впервые обошли. Французский лидер Эммануэль Макрон занял второе место, его имя упоминается примерно в 671 тыс. материалов.

В пятерку лидеров также вошли экс-премьер Франции Франсуа Байру, президент РФ Владимир Путин и бывший глава МВД Франции Брюно Ретайо.

В 2024 году первые пять мест распределились следующим образом: Макрон, экс-премьер Франции Габриэль Атталь, Трамп, экс-премьер Франции Мишель Барнье и экс-президент США Джо Байден.

Среди спортсменов самым упоминаемым во французских СМИ в 2025 году стал капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, заняв 13-е место в рейтинге.

Отмечается, что в двадцатку вошли лишь две женщины: глава парламентской фракции французской правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (восьмое место) и французская певица Santa (19-е место).