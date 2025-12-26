Не менее 15 человек пострадали во время нападения на заводе в Японии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина в японском городе Мисима проник на завод по производству шин, где нанес ножевые ранения восьми людям, сообщают в пятницу местные СМИ.

Кроме того, по их данным, нападавший распылил токсичное вещество, из-за чего пострадали еще семь человек.

Подозреваемого, лицо которого во время нападения было закрыто маской, задержали. Ему 38 лет, других данных о нем не приводится.

Стражи порядка приступили к расследованию.