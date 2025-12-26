FT сообщила о возможной скорой встрече Зеленского и Трампа во Флориде

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в течение ближайших дней во Флориде, сообщает в пятницу издание The Financial Times (FT) со ссылкой на европейский источник.

"Зеленский готовится встретиться с Трампом в течение ближайших дней, чтобы обсудить наиболее сложные политические аспекты предложения США по урегулированию, которое в конечном счете затем будет представлено России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседнику издания, лидеры могут встретиться в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Там президент США проводит рождественские и новогодние праздники.

По словам источника FT, европейские лидеры в свою очередь планируют в январе провести переговоры с "коалицией желающих", в том числе с Великобританией, чтобы обсудить поддержку Украины и урегулирование конфликта.

На этой неделе Трамп заявил, что переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально. По мнению президент, обе стороны устали от вооруженного конфликта.