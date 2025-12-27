Китайская ракета вывела на орбиту метеорологический спутник

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" ("Великий поход-3Б") в пятницу по московскому времени вывела на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4Б" (Fengyun-4B), сообщили местные СМИ.

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в субботу в 00:07 по пекинскому времени (в пятницу в 19:07 по Москве). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Аппарат будет использоваться для метеорологических исследований, прогнозов погоды, предупреждения стихийных бедствий и мониторинга космической среды.

"Фэнъюнь-4Б" относится к новому поколению китайских метеорологических спутников, размещаемых на геостационарной орбите.

"Чанчжэн 3Б" - тяжелая трехступенчатая ракета-носитель с четырьмя боковыми жидкостными ракетными ускорителями. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 12 тонн. Длина ракеты составляет 56,3 м, диаметр - 3,35 м.