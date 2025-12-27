Бывший работник фабрики в Японии напал на сотрудников с ножом и отбеливателем

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина ранил ножом восьмерых человек и еще семерых облил, предположительно, отбеливателем на заводе по производству шин в городе Мисима, префектура Сидзуока, в Японии, сообщает Associated Press.

Пять человек, получивших ножевые ранения, находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что 38-летний нападавший задержан.

В свою очередь агентство "Киодо" сообщает, что нападавший, по предварительным данным, раньше работал на заводе и живет неподалеку.