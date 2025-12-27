Поиск

В финской Лапландии сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии в субботу в аэропорту Киттиля в Лапландии из-за сильного ветра сошли с рулёжной дорожки в сугроб два самолета.

"Швейцарский пассажирский самолет, прибывший из Женевы, сошел с рулёжной дорожки в сугроб из-за сильного бокового ветра. Сильный ветер отправил в сугроб еще один, малый, самолет", - сообщает газета Helsingin Sanomat.

В пассажирском самолете находилось около 150 пассажиров, в малом менее десяти. Самолеты не столкнулись друг с другом. Пассажиры на пострадали.

Сигнал тревоги поступил спасателям в 16:06 (17:06 п Москве). На место происшествия были вызваны десять машин спасателей.

В настоящее время в Финляндии бушует шторм Hannes (Ханнес), оставивший на 17:00 (18:00 по московскому времени) без электричества около 30 тыс. домохозяйств.

