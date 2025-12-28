Поиск

Польша в течение полугода создаст "антидроновую стену" на восточной границе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Антидроновая стена" на восточной границе Польши начнет действовать в ближайшие полгода, заявил замглавы польского Минобороны Цезари Томчик.

"Полностью строительство системы противодействия беспилотникам, как ожидается, будет завершено в течение 24 месяцев, но первые возможности системы будут реализованы примерно через шесть месяцев, а может быть, и раньше", - сказал Томчик, которого цитируют польские СМИ.

Замминистра обороны добавил, что проект обойдется в 2 миллиарда евро и будет финансироваться в основном за счет европейских фондов в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также частично из государственного бюджета Польши.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

 CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

Шторм нанес в Финляндии самые значительные повреждения электросети за последние 10 лет

В Мьянме стартовали всеобщие выборы

 В Мьянме стартовали всеобщие выборы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 декабря

Трамп примет Зеленского в своем имении во Флориде в 21:00 мск

 Трамп примет Зеленского в своем имении во Флориде в 21:00 мск

Канада выделит Украине $1,8 млрд финансовой помощи

Пезешкиан считает, что США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

 Пезешкиан считает, что США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

В финской Лапландии сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

 Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7988 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });