Польша в течение полугода создаст "антидроновую стену" на восточной границе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Антидроновая стена" на восточной границе Польши начнет действовать в ближайшие полгода, заявил замглавы польского Минобороны Цезари Томчик.

"Полностью строительство системы противодействия беспилотникам, как ожидается, будет завершено в течение 24 месяцев, но первые возможности системы будут реализованы примерно через шесть месяцев, а может быть, и раньше", - сказал Томчик, которого цитируют польские СМИ.

Замминистра обороны добавил, что проект обойдется в 2 миллиарда евро и будет финансироваться в основном за счет европейских фондов в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также частично из государственного бюджета Польши.