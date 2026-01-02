Польша возглавила постоянную военно-морскую группу НАТО на Балтике

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Польский военный контингент возглавил одну из постоянных военно-морских групп НАТО на Балтике, сообщил в пятницу глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Январь знаменует начало новой миссии с участием поляков. До 15 августа 2026 года наши моряки в составе польского военного контингента PKW Czernicki 2026 будут возглавлять одну из четырех постоянных военно-морских групп НАТО - так называемый "Минный щит", - написал он в соцсетях.

Как добавил Косиняк-Камыш, "поляки будут отвечать за обеспечение безопасности судоходства в северных водах Европы и усиление защиты критически важной инфраструктуры".