СМИ сообщили об испытании КНР новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китай провел испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта большого эсминца типа 055 "Уси", сообщила в воскресенье газета Global Times.

Кадры испытания были опубликованы в воскресенье военным изданием China Military Bugle (официальный сайт информационного медиа центра народно-освободительной армии Китая). Место и дата его проведения не раскрываются.

Согласно видео, гиперзвуковая ракета YJ-20 была запущена из одной из ячеек вертикальной пусковой установки (ВПУ), расположенной в кормовой части эсминца. Ракета использовала метод "холодного" запуска, то есть она была выброшена из ячейки ВПУ до включения двигателя. Цель была успешно поражена.

YJ-20 была официально представлена на военном параде в честь Дня Победы в Пекине 3 сентября. Китайский военный эксперт Чжан Цзюньшэ сообщил газете Global Times, что, судя по внешнему виду, ракета YJ-20 состоит из разгонной ступени и боевого планирующего блока. Планирующий блок может совершать маневры на конечном участке траектории, повышая ее возможности по преодолению противоракетной обороны.

По его словам, YJ-20 может поражать надводные корабли под почти вертикальным углом, как баллистическая ракета, и благодаря своей гиперзвуковой скорости ее очень трудно перехватить.

Размещенная на таких платформах, как большой эсминец типа 055, YJ-20 может быть развернута в открытом море, что повысит боевые возможности ВМС НОАК в дальних морских районах и укрепит оборонный потенциал Китая, сказал Чжан.

По имеющимся данным, скорость ракеты может достигать 5 Маха, или в пять раз превышающую скорость звука. Ее дальность, предположительно, составляет 1 тыс. км.

