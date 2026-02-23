Активисты вывесили в Лувре фото брата короля Карла III, сделанное после ареста

Поиск

Фото: MEGA/GC Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Активисты вывесили в Лувре фотографию младшего брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которую сделали вскоре после его задержания 19 февраля. На ней бывший принц пытается укрыться от фотографов на заднем сидении автомобиля по дороге из полицейского участка.

Как сообщает The Guardian, фото вывесили представители группы активистов Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона").

Под фото разместили табличку "Теперь он вспотел. 2026". Это отсылка к скандальному интервью Эндрю Маунтбеттен-Виндзора 2019 года, когда его попросили прокомментировать дружбу с осужденным насильником Джеффри Эпштейном, в отношении которого были возбуждены дела о насилии, насилии над детьми, принуждении женщин к сексу с его высокопоставленными друзьями, включая Эндрю. Бывший принц тогда заявил, что обвинения жертв беспочвенны, поскольку они говорили, что помнят его потное тело, а он не потеет.

Сообщалось, что Маунтбеттен-Виндзор был задержан в связи с подозрением в ненадлежащим поведением на госслужбе.

21 февраля стало известно, что межпартийный комитет парламента Великобритании по торговле и бизнесу намерен провести собственное расследование деятельности брата короля Карла III на посту торгового посланника Великобритании.

