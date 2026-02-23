Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Каннибализм у змей, избирательный цветовой конформизм зебровых амадин, а также загрязнение верхней атмосферы Земли литием из-за Falcon 9

- Согласно теории происхождения эукариотов, они возникли чуть меньше 2 млрд лет назад, когда древняя архея "приютила" протеобактерию – будущую митохондрию, научившуюся эффективно использовать кислород для получения энергии. Однако до сих пор неясно, были ли они строго анаэробными микробами, или уже кислородоустойчивыми. Новое исследование показывает, что ближайшие к эукариотам анаэробные организмы могли быть кислородотолерантными. Ученые из США провели секвенирование морских отложений, собранных около побережий Китая и Эквадора и собрали 404 новых генома асгардархей – потенциальных предков эукариотов. Специалистам удалось воссоздать детали метаболизма асгардархей. Предполагается, что они могли лучше переносить присутствие кислорода, чем это считалось ранее. Это делает более правдоподобной их встречу с кислородолюбивыми альфапротеобактериями – будущими митохондриями, симбиоз с которыми и положил начало эукариотам.

- Канадские ученые выяснили, что самцы зебровой амадины (Taeniopygia guttata) могут выбирать цвет для строительства гнезд исходя из собственных предпочтений, а не мнения большинства. Когда самцы в неволе видели, что их сородичи строят гнезда преимущественно из синих или желтых ниток, они копировали их выбор, если не имели своего изначального предпочтения, но оставались при своем, если до этого точно знали, какой цвет им нравится больше.

- Физики измерили уровень загрязнения верхней атмосферы Земли сгорающим в ней фрагментом космического мусора – оказалось, что достаточно одной ступени ракеты Falcon 9, чтобы создать в мезосфере литиевый шлейф. Так, в феврале 2025 года наземный лидар обнаружил на высотах от 94,5 до 96,8 км плотный четкий шлейф из атомов лития. Он возник при атмосферной абляции (процесс разрушения и плавления) второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 во время ее неконтролируемого возврата в атмосферу. Как отмечают специалисты, данные по содержанию лития, полученные лидаром, можно считать нижним пределом оценки, поскольку часть атомов лития, возникших в ходе абляции ступени, стала молекулами на высотах ниже 95 км, и ионами – на высотах выше 100 км. Отмечается, что пока что трудно оценить влияние литиевого шлейфа на химические процессы в мезосфере.

- Каннибализм оказался широко распространенным явлением среди змей. По оценкам герпетологов, поедание представителей своего вида было хотя бы раз отмечено у 207 видов этих рептилий из 15 семейств. В частности, его отмечали у 46 видов аспидовых, 46 видов гадюковых и 42 видов ужеобразных). В то же время слепозмеек и других представителей инфраотряда червеобразных змей за поеданием сородичей не замечали ни разу (у них пасть не раскрывается достаточно широко). Судя по всему, такое поведение в процессе эволюции независимо возникало у змей по меньшей мере 11 раз. Как отмечают ученые, вероятно, чаще всего змеи поедают себе подобных из-за нехватки пищи или из-за стресса при содержании в неволе. Однако представители видов, которые регулярно охотятся на других змей, могут просто не отличать сородичей от другой добычи.

- Низкая активность гена agouti (известного по своей роли в определении окраса шерсти) в преорбитальной области гипоталамуса и изоляция отбили у самцов четырехполосых мышей желание заботиться о потомстве. При помощи генетической инженерии исследователи усилили работу agouti и посмотрели, как это скажется на поведении самцов. И в мышах, содержавшихся порознь, и в тех, кто жил в группах, это спровоцировало уменьшение родительского поведения. Так, заботливые особи становились равнодушнее, а равнодушные начинали проявлять склонность к инфантициду – намеренному убийству детенышей.

- Исследователи описали вид спинозавров, который, вероятно, был охотником-засадчиком – то есть ловил рыбу примерно как современные цапли. Это второй описанный вид спинозавров, который жил на территории современного Нигера около 95 млн лет назад. Он получил название Spinosaurus mirabilis. От известного уже более 110 лет S. aegyptiacus новый вид отличался, в частности, наличием на голове изогнутого вертикального гребня высотой около 40 см. У обоих видов – удлиненной морда и парус на спине и хвосте. Длина тела молодых S. mirabilis, вероятно, составляла около восьми метров. Поскольку S. mirabilis жил в речной пойме в 50-100 км от ближайшего моря, он скорее был засадчиком, чем ныряльщиком. Похожий образ жизни, скорее всего, вел и S. aegyptiacus.

