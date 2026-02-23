Поиск

СМИ заявили, что главы МИД стран ЕС не смогут сегодня договориться по новым санкциям против РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Совету ЕС на уровне глав МИД не удастся в понедельник согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщают европейские СМИ.

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета. В итоге ЕС, скорее всего, не сможет выполнить задачу - принять санкции не позже 24 февраля, отмечают СМИ.

В миреСийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"Читать подробнее

Ранее в понедельник перед заседанием Совета ЕС глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что успехов по вопросу с санкциями пока ожидать не стоит.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

На прошлой неделе постпреды стран ЕС провели несколько заседаний для согласования пакета санкций, но не добились результатов.

ЕС Евросоюз Венгрия Словакия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС продлил санкции против России

СМИ заявили, что главы МИД стран ЕС не смогут сегодня договориться по новым санкциям против РФ

Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек

Новое правительство Нидерландов принесло присягу

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения США из-за решения ввести глобальные пошлины

МИД Франции заявил, что решения Израиля по Западному берегу угрожают безопасности региона

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

 Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

 США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8484 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });