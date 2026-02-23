СМИ заявили, что главы МИД стран ЕС не смогут сегодня договориться по новым санкциям против РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Совету ЕС на уровне глав МИД не удастся в понедельник согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщают европейские СМИ.

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета. В итоге ЕС, скорее всего, не сможет выполнить задачу - принять санкции не позже 24 февраля, отмечают СМИ.

Ранее в понедельник перед заседанием Совета ЕС глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что успехов по вопросу с санкциями пока ожидать не стоит.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

На прошлой неделе постпреды стран ЕС провели несколько заседаний для согласования пакета санкций, но не добились результатов.