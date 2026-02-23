Поиск

В Госдепе США обеспокоены активным наращиванием Китаем ядерного арсенала

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти США беспокоит то, что Китай энергично, и не разглашая цели, увеличивает свои ядерные вооружения, заявил в понедельник в Женеве на конференции по разоружению помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

"Несмотря на то, что Китай утверждает обратное, он сознательно и без ограничений, массированно нарастил свой ядерный арсенал в отсутствии транспарентности и каких-либо указаний на свои намерения и пределы такой активности", - приводят западные СМИ его слова.

По его словам, к 2030 году КНР может располагать запасами расщепляющих материалов для более чем 1 тыс. ядерных боеголовок. Йо отметил, что через четыре - пять лет КНР сможет "достичь паритета", но не уточнил, что именно имеет виду.

Он подчеркнул, что одним из фундаментальных упущений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было отсутствие среди его участников КНР. Согласно его утверждениям, РФ помогает КНР в развитии ядерных вооружений.

В то же время он заверил, что истечение срока действия ДСНВ и отсутствие на данный момент механизма контроля над ядерными вооружениями не означает, будто США отказываются от такого контроля. "Наша цель - лучшее соглашение ради мира, где меньше ядерного оружия", - заверил он.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о необходимости привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями.

В начале февраля представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь напомнил, что власти КНР в настоящее время не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия. "Ядерный потенциал Китая находится совершенно на ином уровне по сравнению с США и Россией. В данный период времени Китай не будет участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - сказал он.

