Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21.30 по Москве 28 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.