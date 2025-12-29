В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом, заявившим, что мир стал значительно ближе, а переговоры по украинскому урегулированию находятся в финальной стадии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Конечно", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее высказывание Трампа после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У пресс-секретаря уточнили, какой вариант мирного плана сейчас ближе к финальной стадии - тот, который в начале декабря привезла американская делегация в Москву, или обнародованный Зеленским после встречи с европейцами.

"Пока мы не считаем необходимым конкретизировать", - сказал Песков.



