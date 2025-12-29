Бывший президент Киргизии Атамбаев лишен государственных наград

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград, сообщила в понедельник пресс-служба действующего главы государства.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград", - говорится в сообщении.

Согласно указу, Атамбаев лишен высшей степени отличия республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры" (Герой Кыргызской Республики), ордена "Манас" II степени, ордена "Данакер" (Примиритель) и медали "Данк" (Слава).

Указ вступает в силу со дня подписания.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента страны Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков были приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы каждый и взяты под стражу в зале суда.

События в селе Кой-Таш

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать Атамбаева. После этого он сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Уголовное преследование и отъезд

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, был лишён неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

По решению суда, Атамбаеву было разрешено покинуть Киргизию для лечения. Вечером 14 февраля 2023 года он был освобождён из колонии, а на следующий день вылетел за границу.