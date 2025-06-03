Экс-президент Киргизии Атамбаев заочно приговорен к 11,5 годам лишения свободы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека приговорил заочно бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о кой-ташских событиях, когда попытка задержания Атамбаева переросла в столкновения спецназа со сторонниками бывшего главы государства.

Во вторник председательствующий судья Азирет Медеров зачитал приговор по нескольким уголовным делам, фигурантом которых является экс-президент Киргизии.

Суд также вынес решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных наград.

Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы и взяты под стражу в зале суда.

Член партии "Социал-демократы" Ирина Карамушкина приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы и взята под стражу в зале суда. Экс-депутат Асель Кодуранова приговорена к трем годам пробационного надзора. Бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет.

Бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев заочно приговорен к 15 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. После освобождения ему запрещается три года занимать государственные должности.

Суд также постановил взыскать с Шадиева и Атамбаева 5 млрд 439 млн сомов ($62,1 млн).

События в селе Кой-Таш

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, был лишён неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

По решению суда Атамбаеву было разрешено покинуть Киргизию для лечения. Вечером 14 февраля 2023 года он был освобождён из колонии, а на следующий день вылетел за границу.

Дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В него добавлены эпизоды, связанные с модернизацией ТЭЦ Бишкека, заводом "Дастан" и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них - по кой-ташским событиям.