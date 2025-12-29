В Турции семь полицейских ранены в ходе операции против террористов ИГ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Не менее семи полицейских получили ранения в ходе рейда против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-западе Турции в провинции Ялова, сообщает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на источники в службах безопасности.

В свою очередь Associated Press передает, что боевики открыли огонь по полиции, когда она штурмовала дом, в котором скрывались террористы.

Ни один из раненых не находится в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе полиция задержала 115 членов группировки, которые готовили нападения во время Рождества и Нового года.