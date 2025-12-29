Трамп: остается решить "один или два очень сложных вопроса". Обобщение

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в своем имении в Мар-а-Лаго по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным и встречи с украинским - Владимиром Зеленским, на которой заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

"Я только что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Путиным", - написал ранее Трамп в соцсети Truth Social перед встречей с Зеленским.

"Думаю, мы на финальных стадиях переговоров. Посмотрим. В противном случае, это будет продолжаться еще долго. Либо это закончится, либо будет продолжаться еще долго", - сказал Трамп журналистам в Мар-а-Лаго.

По словам американского лидера, он по-прежнему не устанавливает крайних сроков урегулирования. "Мой дедлайн - это положить конец этой войне", - сказал президент США.

На вопрос, настроены ли стороны на работу по прекращению конфликта, Трамп заявил: "Оба лидера хотят, чтобы это завершилось".

Говоря о замороженных активах РФ, президент США заявил, что пока рано говорить, как они будут использованы при урегулировании.

После встречи с Зеленским

По итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что в урегулировании конфликта остается решить "один или два очень сложных вопроса". Он предположил, что доля согласованных условий мирного урегулирования близка к 95%.

По словам президента США, американская и украинская делегации обсудили все аспекты мирного соглашения. Он высказал мнение, что "мы становимся намного ближе" к окончанию конфликта.

При этом Трамп отметил, что вопрос Донбасса пока остается в числе нерешенных.

"Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра", - подытожил американский лидер переговоры с украинской командой.

Кроме того, президент США выразил намерение оценить в течение нескольких недель возможность урегулирования украинского кризиса.

Комментируя позицию Москвы по вопросу перемирия с Киевом, Трамп заявил, что понимает ее, и пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если полагает, что затем боевые действия все равно придется возобновить.

Говоря о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Трамп отметил ее хорошее состояние. Он заявил, что обсуждал ситуацию вокруг ЗАЭС с Путиным. По словам американского лидера, станция может "быстро начать работать", РФ и Украина "работают над тем, чтобы открыть эту станцию".

По мнению Трампа, возможная трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского может произойти "в нужное время".

Кремль о переговорах Путина с Трампом

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, телефонный разговор двух лидеров был "организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования".

Он отметил, что Путин согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию ситуации вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. "Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая - вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков.

Между тем Трамп заявил, что в рабочую группу для контактов с Украиной и РФ по украинскому урегулированию войдут спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ушаков заявил, что для окончательного прекращения боевых действий Киеву необходимо принять решение по Донбассу. "Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая", - считает помощник президента РФ.

"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - подчеркнул Ушаков.

"Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию", - передал помощник президента РФ.

По его словам, стороны договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи Трампа с украинской командой.