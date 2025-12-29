Путин и Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии на Украине

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности объявления рождественского перемирия между Россией и Украиной в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждался, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, говорили ли Путин и Трамп о возможности объявления рождественского перемирия 7 января. "Нет", - сказал пресс-секретарь президента.

В Кремле заявили, что считают нецелесообразным публично комментировать обсуждаемые пункты мирного плана по украинскому урегулированию.

"Сейчас полагаем нецелесообразными комментарии по отдельным пунктам обсуждения, публичные комментарии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия относится к предложениям об установлении свободной экономической зоны на территории Донбасса, которая контролируется украинскими силами, и идеи совместного управления ЗАЭС.