В Абхазии восстановили прерванное из-за снегопада энергоснабжение

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад в Абхазии вызвал задержку поездов и отключение электричества по всей республике.

Как сообщило Министерства энергетики, из-за непогоды, вызвавшей ряд аварий на ЛЭП в восточной и западной части республики, часть районов Абхазии осталась без электричества. К вечеру энергоснабжение во всех населенных пунктах было восстановлено.

Из-за снегопада в республике в пути задержался один из рейсов электропоезда Сириус - Сухум. Днем состав остановился в районе города Гудаута. Причиной сбоя в движении стали метели, упавшее дерево и отсутствие напряжения в контактной сети. Электропоезд прибыл в Сухум с трехчасовым опозданием, сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги.

В пути также задерживается поезд Москва - Сухум. "Состав остановился на станции Гагра в связи со снегопадом и падением деревьев на контактную сеть. Все службы Абхазской железной дороги работают над устранением последствий стихии. Пассажиры поезда доставлены в пункты назначения на автотранспорте", - проинформировала АЖД.

Движение поездов возобновится после полного восстановления стабильного энергоснабжения.

По данным МВД республики, осложнено движение автотранспорта по всей республиканской трассе Абхазии из-за снегопада. "На дорогах образовалась наледь, местами снижена видимость. На сложных участках работает спецтехника дорожных служб", - сообщило МВД.

Кроме того, из-за сильных снегопадов в горах временно закрыт въезд на популярный туристический объект - озеро Рица. "На территории Рицинского национального парка сильные снегопады, на смотровой площадке озера Рица толщина покрова достигает 100 сантиметров. Возможен сход лавин. Сейчас службы парка расчищают дороги. Об открытии объекта для посетителей будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба парка.

