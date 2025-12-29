Поиск

Трамп отметил, что несколько сложных вопросов по Украине остаются нерешенными

Телефонный разговор с Путиным он назвал очень продуктивным

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор в понедельник с президентом России Владимиром Путиным был продуктивным, но в рамках украинского урегулирования по-прежнему остаются нерешенные вопросы.

"У меня был очень хороший разговор сегодня утром. (...) Мы поговорили примерно в 8 утра по нашему времени. Это был очень продуктивный разговор", - сказал он журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.

"У нас еще осталось несколько очень сложных вопросов", - добавил Трамп, комментируя переговоры вокруг Украины.

Однако он вновь выразил надежду, что эти вопросы удастся решить и, в конечном счете, добиться мирного урегулирования.

