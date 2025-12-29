Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Сейчас не время для таких действий, считает президент США

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о попытке атаковать беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина, но он считает, что такой ход событий был бы негативным.

"Я не владею информацией об этом. Я узнал об этом только недавно. Это было бы слишком плохо", - сказал он журналистам.

Позже Трамп рассказал, что получил такие данные от Путина. По мнению президента США, "сейчас не время для таких действий".

"Мне такое не нравится", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли данные о попытке удара быть неверными, Трамп сказал: "Наверное, такое возможно, не знаю". Затем он повторил, что получил информацию от российского президента.

Ранее о попытке в ночь на 29 декабря атаковать новгородскую резиденцию Путина с помощью 91 БПЛА дальнего действия заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он предупредил, что в свете этой атаки переговорная позиция России будет пересмотрена.

Затем помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин сообщил Трампу об этой атаке по телефону и президент США был шокирован.