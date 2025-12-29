Китайские бомбардировщики выполнили полеты вблизи Тайваня

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа китайских бомбардировщиков в понедельник в рамках военных учений "Справедливая миссия 2025" выполнила полеты вблизи Тайваня с целью проверки боевой готовности войск, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, отрабатывались дальние рейды и нанесение высокоточных ударов, чтобы проверить способность по ведению боевых действий в отдаленных районах.

Помимо бомбардировщиков в учениях задействованы десантные корабли и противокорабельные ракетные комплексы. В ходе учений оттачивается координация действий кораблей и авиации, отрабатывается нанесение ударов по морским целям, совершение дальних рейдов в акватории и воздушном пространстве к юго-востоку от Тайваня. Ракетные части НОАК имитируют нанесение ударов по важнейшим целям в регионе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что цель учений "Справедливая миссия 2025", которые начались в понедельник, заключается в пресечении сговора между внешними силами, выступающими за независимость Тайваня и ставящими под серьезную угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

По словам Биньхуа, учения, в которых принимают участие разнородные силы Восточной зоны боевого командования НОАК, направлены на укрепление готовности по защите коренных интересов китайской нации и интересов тайваньских соотечественников.

Биньхуа также предупредил, что любая попытка раскольнических действий, направленных на независимость Тайваня, будет встречена сокрушительным ударом. Историческая тенденция к воссоединению страны необратима, подчеркнул он, добавив, что никто не должен недооценивать твердую решимость и огромные способности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.



