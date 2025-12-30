Поиск

Трамп заявил, что ХАМАС должен разоружиться, иначе дорого заплатит

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не разоружится в отведенный срок, то дорого заплатит.

"Если они не разоружатся, как договаривались, (...) тогда им придется дорого заплатить", - сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Они должны разоружиться в течение довольно короткого периода времени", - подчеркнул президент США.

По словам Трампа, руководить этими усилиями со стороны США будут его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Американский лидер предупредил, что, если ХАМАС не разоружится в ближайшем будущем, "для них это будет ужасно".

По словам Трампа, другие страны, которые хотели, чтобы сделка между Израилем и палестинским движением была заключена, готовы разоружить ХАМАС.

"Те же самые страны придут и сотрут их с лица земли. Им даже Израиль не нужен ", - добавил президент США.

В ночь на 9 октября этого года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Дональд Трамп Газа Вашингтон ХАМАС Биньямин Нетаньяху
