Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Премьер Израиля выступил против насилия со стороны поселенцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его советники попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время встречи в понедельник изменить политику на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп и его команда выразили обеспокоенность ситуацией на Западном берегу и попросили Нетаньяху избегать провокационных шагов и "успокоить ситуацию", заявили источники.

Американский чиновник отметил в беседе с порталом, что, по мнению Белого дома, эскалация насилия на Западном берегу подорвет усилия по выполнению мирного соглашения по сектору Газа и предотвратит расширение действия соглашений Авраама.

По словам источников Axios, тема политики Израиля на Западном берегу реки Иордан поднималась как на встрече Нетаньяху в понедельник утром с госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, так и во время встречи президента США с премьер-министром Израиля во второй половине дня.

Собеседники издания подчеркнули, что американские официальные лица настаивали, что изменение курса на Западном берегу имеет решающее значение для восстановления отношений Израиля с европейскими странами и для расширения соглашений Авраама.

"Нетаньяху выступил очень решительно против насилия со стороны поселенцев и заявил, что собирается предпринять больше действий", - сказал осведомленный источник.