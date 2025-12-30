Поиск

Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Премьер Израиля выступил против насилия со стороны поселенцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его советники попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время встречи в понедельник изменить политику на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп и его команда выразили обеспокоенность ситуацией на Западном берегу и попросили Нетаньяху избегать провокационных шагов и "успокоить ситуацию", заявили источники.

Американский чиновник отметил в беседе с порталом, что, по мнению Белого дома, эскалация насилия на Западном берегу подорвет усилия по выполнению мирного соглашения по сектору Газа и предотвратит расширение действия соглашений Авраама.

По словам источников Axios, тема политики Израиля на Западном берегу реки Иордан поднималась как на встрече Нетаньяху в понедельник утром с госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, так и во время встречи президента США с премьер-министром Израиля во второй половине дня.

Собеседники издания подчеркнули, что американские официальные лица настаивали, что изменение курса на Западном берегу имеет решающее значение для восстановления отношений Израиля с европейскими странами и для расширения соглашений Авраама.

"Нетаньяху выступил очень решительно против насилия со стороны поселенцев и заявил, что собирается предпринять больше действий", - сказал осведомленный источник.

Дональд Трамп Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Что случилось этой ночью: вторник, 30 декабря

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене

ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле

Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

 Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

 Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });