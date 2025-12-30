Поиск

США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по очередному судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики, сообщает Южное командование ВС США.

"29 декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому признанными террористическими организациями в международных водах", - заявили военные в соцсети X.

Уточняется, что, согласно разведданным, атакованное судно проходило "по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков".

Двое мужчин, находившиеся на борту судна, погибли. "Никто из военнослужащих США не пострадал", - сообщили в командовании.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

США Тихий океан Николас Мадуро Карибское море Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Трамп заявил, что ХАМАС должен разоружиться, иначе дорого заплатит

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

 Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

Президент РФ сообщил о продвижении группировки "Восток" в направлении Запорожья

Герасимов заявил об активном продвижении российских войск в Красном Лимане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });