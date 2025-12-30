США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по очередному судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики, сообщает Южное командование ВС США.

"29 декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому признанными террористическими организациями в международных водах", - заявили военные в соцсети X.

Уточняется, что, согласно разведданным, атакованное судно проходило "по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков".

Двое мужчин, находившиеся на борту судна, погибли. "Никто из военнослужащих США не пострадал", - сообщили в командовании.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.