Поиск

ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦРУ в начале декабря нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, удар был нанесен по удаленному причалу на побережье Венесуэлы, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их транспортировки на суда для дальнейшей отправки.

По данным собеседников телеканала, в момент нанесения удара на объекте никого не было, поэтому жертв удалось избежать.

В миреТрамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкерыТрамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкерыЧитать подробнее

Один из источников сообщил, что удар был успешным, так как был уничтожен сам объект. Однако он назвал удар в значительной степени символическим, поскольку это всего лишь одно из многих портовых сооружений, используемых наркоторговцами, покидающими Венесуэлу.

CNN отмечает, что данный удар может значительно обострить напряженность в отношениях между США и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удары по территории Венесуэлы.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп приказал ввести блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и покидающих ее, что стало очередным шагом Вашингтона по усилению давления на Мадуро.

Береговая охрана США успешно захватила два нефтяных танкера в международных водах вблизи Венесуэлы - нефтяной танкер Skipper, который находится под санкциями из-за связей с Ираном, и танкер Centuries.

Вашингтон Дональд Трамп Венесуэла ЦРУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене

ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле

Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

 Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

 Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });