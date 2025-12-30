ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦРУ в начале декабря нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, удар был нанесен по удаленному причалу на побережье Венесуэлы, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их транспортировки на суда для дальнейшей отправки.

По данным собеседников телеканала, в момент нанесения удара на объекте никого не было, поэтому жертв удалось избежать.

Один из источников сообщил, что удар был успешным, так как был уничтожен сам объект. Однако он назвал удар в значительной степени символическим, поскольку это всего лишь одно из многих портовых сооружений, используемых наркоторговцами, покидающими Венесуэлу.

CNN отмечает, что данный удар может значительно обострить напряженность в отношениях между США и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удары по территории Венесуэлы.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп приказал ввести блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и покидающих ее, что стало очередным шагом Вашингтона по усилению давления на Мадуро.

Береговая охрана США успешно захватила два нефтяных танкера в международных водах вблизи Венесуэлы - нефтяной танкер Skipper, который находится под санкциями из-за связей с Ираном, и танкер Centuries.