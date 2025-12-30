Израиль поставил на боевое дежурство лазерную систему ПВО Iron Beam

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ВВС Израиля ввели в эксплуатацию лазерную систему противоракетной оборону Iron Beam, сообщило израильское министерство обороны.

Как указало военное ведомство, эта система, поставленная 29 декабря, прошла "обширную серию испытаний против различных угроз, успешно перехватывая ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты".

По сообщению Минобороны, Iron Beam "будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля в качестве дополнения к системам Iron Dome, David's Sling и Arrow".

Согласно открытой информации, лазерная система Iron Beam может сжигать или выводить из строя беспилотники и ракеты на расстоянии до 10 км.

В минувшее воскресенье The Times of Israel сообщила, что компания Rafael Advanced Defense Systems передала Армии обороны Израиля первую из заказанных лазерных систем ПВО Iron Beam. "Это первый раз, когда система перехвата при помощи лазера высокой мощности достигла уровня полноценной эксплуатации", - процитировала газета слова главы израильского Минобороны Исраэля Каца.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет "лишь начале технической революции", которая усилит оборонный потенциал Израиля и снизит затраты на оборону.

В середине сентября в израильском Минобороны объявили, что батареи из установок Iron Beam в предстоящие месяцы разместят в разных районах Израиля.

The Jersusalem Post тогда напоминало, что разработки таких вооружений также ведут США, РФ, КНР, Британия, ФРГ, Япония, но Израиль смог первым перейти с ними от стадии испытаний к использованию на поле боя.

В октябре 2024 года сообщалось, что Минобороны Израиля подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam.