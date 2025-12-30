WSJ сообщила, что США беспокоит усиление активности кораблей КНР в Арктике

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне встревожены расширением масштабов действий кораблей и научно-исследовательских судов Китая в Арктике, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Министерство внутренней безопасности сообщало в ноябре, что в 2025 году беспрецедентное количество китайских кораблей и научно-исследовательских судов было замечено в арктических водах вблизи Аляски", - информирует газета.

"Этим летом китайские исследовательские субмарины впервые прошли глубоко под льдами Арктики, и это техническое достижение имеет пугающие военные и коммерческие последствия для США и их союзников. Сотрудники служб нацбезопасности США говорят, что подводные экспедиции Китая - новое свидетельство роста угрозы от КНР в Арктике ", - передает WSJ.

В свою очередь главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич утверждал, что исследовательские работы КНР на Крайнем Севере имеют и военное предназначение. Американские наблюдатели полагают, что китайские исследователи собирают данные к северу от Аляски и Гренландии, в том числе для ВМС КНР, для разработки оптимальных путей перемещений их подводных лодок.

Вместе с тем, отмечает WSJ, в Пекине считают, что использование Крайнего Севера позволят сократить протяженность грузовых маршрутов для международной торговли.

В МИД КНР отмечали, что их активность в регионе носит законный характер, служит укреплению стабильности и безопасности.

Однако власти США полагают, что в течение нескольких лет КНР получит возможность отправлять боевые подлодки к Северному полюсу. Также в Вашингтоне выражали беспокойство в связи с военным сотрудничеством РФ и КНР в регионе. В свою очередь США и их союзники, отмечает WSJ, стали тренировать больше войск для действий в регионе, усиливают патрулирование подводными лодками. Также в конце ноября американский президент Дональд Трамп заявлял, что США, имеющие один ледокол, строят еще 11 судов такого класса совместно с Финляндией и другими странами.

Тем временем Китай, напоминает газета, располагает пятью ледоколами. Первый из них КНР построила с помощью Финляндии в 2019 году. В 2024 году китайские специалисты спустили на воду первый ледокол, созданный исключительно предприятиям Китая.

Верховный главнокомандующий Силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье пояснил, что в итоге ВМС КНР смогут перемещаться из Тихого океана в Атлантический океан через Крайний Север, минуя более сильно охраняемые и более доступные для наблюдения пути через Суэцкий и Панамский каналы, вокруг Южной Африки.

"Для всех нас, НАТО и США, угроза состоит в том, что из Тихого океана открывается доступ в другие районы. Если азиатские войска появятся в Атлантическом океане, это будет колоссальным переломным моментом. И нам надо быть готовым к этому", - резюмировал Вандье.