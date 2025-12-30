Поиск

Два танкера столкнулись из-за шторма в акватории порта Стамбула

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Береговая охрана Стамбула зафиксировала сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров, плавающих под флагами Азербайджана и Турции.

Турецкий телеканал Haber Global сообщил, что сигнал бедствия был зафиксирован в районе побережья Бакыркей-Флорья.

По информации СМИ, танкер "Кяльбаджар" (длина - 141 метр), плавающий под флагом Азербайджана, столкнулся с танкером "Алатепе" (115 метров) под флагом Турции из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.

Азербайджанскому агентству Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) сообщили, что из-за сильного ветра на якорной стоянке Кючюкчекмедже у побережья Флорья якорная цепь танкера "Кяльбаджар" зацепилась за гребной винт находящегося поблизости танкера "Алатепе".

О происшествии незамедлительно были уведомлены все компетентные органы.

"Согласно действующим морским протоколам безопасности, на место инцидента оперативно прибыли специалисты портовой инспекции для оценки ситуации. В настоящее время сотрудники службы проводят соответствующие технические работы на обоих судах, и продолжаются меры по безопасному разъединению судов. На момент происшествия на судне не было груза", - подчеркнули в пароходстве.

Представитель ASCO отметил, что ситуация находится под полным контролем, нет никаких опасений по поводу безопасности экипажа.

