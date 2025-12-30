Премьер Польши заявил, что мир на Украине "уже не за горами"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Перемирие на Украине будет достигнуто в течение ближайших недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник по итогам переговоров в формате видеоконференции представителей европейских стран, премьер-министра Канады Марка Карни и генсека НАТО Марка Рютте.

"Мир уже не за горами... Речь идет о ближайших неделях, а не о ближайших месяцах или годах", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что основанием для надежды на окончание военных действий на Украине является заявление США о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира. "Это включает в себя присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Такие довольно четкие заявления появились впервые", - подчеркнул польский премьер.

Туск добавил, что для достижения мира Украине "необходим компромиссный подход по территориальным вопросам". По его мнению, "потребуется референдум, на котором украинский народ сможет выразить свою волю".