В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (слева направо) Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер будут участвовать в переговорах с РФ и Украиной в ближайший вторник, заявил в субботу госсекретарь Марко Рубио.

"Наш переговорщики - Стив Уиткофф и также теперь работающий над этим Джаред Кушнер - посвятили этой проблеме огромное количество времени. Они будут участвовать во встречах и во вторник", - сказал Рубио в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По словам Рубио, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ и Украину.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

При этом, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведёт переговоры с делегацией США в Женеве.