Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

Католикос Гарегин Второй Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина Второго, выезд из страны ему запрещен, заявил его адвокат Ара Зограбян.

"Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном (бывший священнослужитель - ИФ)", - написал он в соцсети.

По его словам, Католикосу всех армян запрещен выезд из Армении, "что является попыткой сорвать предстоящее Собрание епископов Армянской церкви в Австрии".

В конце января духовным членам Высшего духовного совета Армянской церкви были направлены уведомления с требованием явиться в Следственный комитет Армении в статусе обвиняемых, им запрещен выезд из страны. Они обвиняются в препятствовании исполнения судебного акта.

Ранее распоряжением Католикоса всех армян Гарегина Второго присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.

Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

По приглашению Католикоса всех армян Собрание епископов Армянской апостольской церкви должно пройти в австрийском городе Санкт-Пёльтен с 16 по 19 февраля.

Собрание планировалось провести 10-12 декабря 2025 года в Армении, однако, по заявлению пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, его пришлось отложить "с учетом давления в отношении священнослужителей, в том числе арестов".

Собрание епископов должно рассмотреть события вокруг Церкви и вопросы, связанные с внутрицерковной жизнью.

4 января премьер Армении с выступившими против Католикоса десятью епископами подписал "дорожную карту благоустройства" Армянской апостольской церкви с целью свержения с престола Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Как сообщалось, Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. Недавно он заявил, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.