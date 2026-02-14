Поиск

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз, десятилетиями полагавшийся на США в вопросах обороны, теперь должен активизироваться и взять на себя ответственность, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны развивать европейскую основу стратегических средств: в космической сфере, разведке и возможностях нанесения глубоких ударов", - сказала глава ЕК в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Для обеспечения своей безопасности Европа должна "освободиться от всех табу", заявила председатель ЕК. Она упомянула, в частности, использование "оговорки о взаимной обороне" (статьи 42.7 Договора о Европейском союзе - Лиссабонского договора - ИФ) - коллективного обязательства стран ЕС защищать себя в случае агрессии. "Я думаю, что пришло время воплотить эту оговорку в жизнь", - заявила она.

Главная суть этой оговорки в том, что она налагает на все страны ЕС юридическое обязательство, а не просто политическое обещание. Согласно статье 42.7, если страна ЕС становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, остальные государства-члены обязаны оказать ей помощь и содействие "всеми имеющимися в их распоряжении средствами".

Помощь по статье 42.7 не обязательно должна быть военной. Она может включать политическую, гуманитарную или финансовую поддержку.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.


США ЕС Евросоюз ЕК Урсула фон дер Ляйен
