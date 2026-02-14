Поиск

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Отсутствие горячей воды в Белгороде, предложение Минобороны о стаже военнослужащих и планы Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что причина связана с масштабностью повреждений, нанесенных объектам энергохозяйства в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ.

- Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы. В проекте закона также предлагается включить периоды участия в СВО в страховой стаж в тройном размере.

- В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами. Глава Минобороны страны заявил, что подобное вмешательство будет применяться даже к сделкам, совершённым за последние 20 лет.

- В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

- Против Католикоса всех армян возбудили дело по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем. Ему также запретили выезжать из Армении.

- Мужчина погиб при обрушении козырька горбольницы в Тамбовской области. Козырек рухнул из-за скопления снега. Также в субботу в ХМАО один ребенок погиб и еще один пострадал под обвалившимся с крыши снегом. ЧП произошло возле крытого хоккейного корта.

