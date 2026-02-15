Поиск

На Земле началась магнитная буря

Фото: Liu Debin/VCG via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На Земле началась слабая магнитная буря из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в воскресенье в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Пик события на данный момент пришелся на время около 5 утра по Москве и составил G1.3 по шкале от 1 до 5. Событие имеет понятные причины - на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра - но началось примерно на сутки раньше ожиданий", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, общая продолжительность периода возмущений может составить до двух суток. "Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным", - сказали ученые.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).

РАН Солнце Земля
