Поиск

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил украинское урегулирование со своими коллегами по G7.

"Мы обсудили инициативы по завершению конфликта между Россией и Украиной, достижение стабильности в Венесуэле, пути борьбы против глобальных угроз, чтобы добиться мира и процветания во всем мире", - написал он в соцсети об этой встрече.

Также Рубио сообщил, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы затронули тему безопасности Украины, углубляющееся сотрудничество в сфере обороны, экономики", - отметил Рубио.

"Президент Трамп настраивает на решении, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", - добавил глава Госдепа, говоря об украинском кризисе.

Эти встречи Рубио провел в Мюнхене, где принял участие в ежегодной конференции по безопасности.

Марко Рубио США Украина Мюнхен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

 Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

 Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

 Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

 Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

 В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

 Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8407 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 66 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });