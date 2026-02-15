Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил украинское урегулирование со своими коллегами по G7.

"Мы обсудили инициативы по завершению конфликта между Россией и Украиной, достижение стабильности в Венесуэле, пути борьбы против глобальных угроз, чтобы добиться мира и процветания во всем мире", - написал он в соцсети об этой встрече.

Также Рубио сообщил, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы затронули тему безопасности Украины, углубляющееся сотрудничество в сфере обороны, экономики", - отметил Рубио.

"Президент Трамп настраивает на решении, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", - добавил глава Госдепа, говоря об украинском кризисе.

Эти встречи Рубио провел в Мюнхене, где принял участие в ежегодной конференции по безопасности.