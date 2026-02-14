Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Марко Рубио Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - У США нет задачи полностью уничтожить все международные инструменты по взаимодействию между странами, однако их следует модернизировать, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио.

"Если говорить о миропорядке, то мы не хотим демонтировать нынешнюю систему международных отношений. Но ее нужно реформировать, выстроить заново", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Рубио, ООН работает неэффективно, хотя ее потенциал очень большой. В качестве примера такой неэффективности госсекретарь привел, в частности, конфликт в Газе и на Украине. Он отметил, что США стали активно заниматься решением этих и других международных проблем, так как пришли к выводу, что ООН на это не способна.

"В идеальном мире все проблемы должны решаться при помощи дипломатии, публикацией жестких резолюций ООН. Но ведь мир не идеален", - добавил Рубио.

Основную часть своей речи он посвятил отношениям США с Европой. Он назвал глупой идею, согласно которой Запад может управлять процессами в мире, используя либерально-демократические ценности, свободную торговлю, отказ от элементов национального суверенитета. Также Рубио раскритиковал политику европейских стран в сфере энергетики, миграции.

"Это были ошибки, которые теперь мы должны устранить (...). Мы готовы заняться этим в одиночку, но предпочли бы делать это вместе с Европой", - добавил госсекретарь США.

Он напомнил, что после Второй мировой войны многие считали, что эра доминирования Запада завершается, однако государственные деятели той эпохи нашли новые способы развития. Рубио подчеркнул, что такую же задачу сейчас ставит перед собой Вашингтон.

Глава Госдепартамента отметил, что США нужны сильные союзники и, следовательно, сильная Европа. Он призвал европейцев не забывать о своем происхождении, культуре и противостоять "попыткам стереть основы западной цивилизации".