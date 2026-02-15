Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2026, корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ранены два человека, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил украинское урегулирование со своими коллегами по G7. "Мы обсудили инициативы по завершению конфликта между Россией и Украиной, достижение стабильности в Венесуэле, пути борьбы против глобальных угроз, чтобы добиться мира и процветания во всем мире", - написал он в соцсети об этой встрече.

- Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Также уничтожены 49 пунктов управления БПЛА ВСУ.

- Норвегия укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2026. В активе норвежских спортсменов 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в медальном зачете по-прежнему занимает Италия (6, 3, 9), третье место занимает сборная США (5, 8, 4).

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС. В состав прибывшей на МКС миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.