Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2026, корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ранены два человека, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил украинское урегулирование со своими коллегами по G7. "Мы обсудили инициативы по завершению конфликта между Россией и Украиной, достижение стабильности в Венесуэле, пути борьбы против глобальных угроз, чтобы добиться мира и процветания во всем мире", - написал он в соцсети об этой встрече.

- Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Также уничтожены 49 пунктов управления БПЛА ВСУ.

- Норвегия укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2026. В активе норвежских спортсменов 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в медальном зачете по-прежнему занимает Италия (6, 3, 9), третье место занимает сборная США (5, 8, 4).

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС. В состав прибывшей на МКС миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

 Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

 Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

 Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

 Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

 В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

 Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8407 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 66 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });