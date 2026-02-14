Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер в субботу заявил, что Европе не стоит думать, что ей будет легко отказаться от возможностей, которые она получает за счет партнерства с США в сфере безопасности.

"Чем притворяться, что мы можем легко заменить весь потенциал США, нам следует сосредоточиться на диверсификации и снижении ряда зависимостей", - сказал Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, в отношениях с США в сфере безопасности нужно перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости и более справедливо распределять бремя в этой области.

Премьер признал, что международный порядок радикально изменился, однако вместо "разрыва" следует добиваться "обновления", и не отказываться от наследия предыдущих 80 лет отношений Европы и США.