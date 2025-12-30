США сняли санкции с бывшего зампреда Сбера

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США снял санкции с Александры Бурико, сообщило ведомство во вторник.

В SDN List Бурико попала в мае 2022 года в составе группы топ-менеджеров Сбербанка. В крупнейшей российской кредитной организации она была финдиректором, а всего за неделю до февральских санкций против Сбера стала зампредом и вошла в правление.

Почти сразу после попадания под блокирующие санкции Бурико ушла из Сбербанка. С тех пор новостей о карьерном пути топ-менеджера, поработавшего в KPMG, En+ и "Русале", не было.