Поиск

Беспилотник-разведчик ВМС США провел новый полет вблизи Венесуэлы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки ВМС США MQ-4C Triton во вторник провел очередной длительный полет вблизи Венесуэлы над международными водами Карибского моря, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Тяжелый высотный беспилотник, поднявшийся с базы Мейпорт в Джексонвилле в штате Флорида, выполнял полет примерно в 160 км от северо-западного побережья Венесуэлы и 230 км от столицы страны Каракаса.

Это уже, по меньшей мере, четвертое за декабрь зафиксированное появление такого беспилотника над морскими районами вблизи Венесуэлы.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может осуществлять локацию на 360 градусов по курсу, сканируя 5,2 тыс. кв. км за один цикл. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, на высотах до 17 тыс. метров и скоростях до 610 км/ч.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в беседе с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что Соединенные Штаты на прошлой неделе уничтожили крупный объект в Венесуэле, где на лодки загружались наркотики, но не предоставил подробностей об этой операции и о том, кто ее проводил.

Как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники, операция, которая стала первой атакой против цели внутри Венесуэлы, была проведена ЦРУ с использованием дрона. Удар был нанесен по удаленному причалу на побережье Венесуэлы, который, по мнению США, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей транспортировки.

США Венесуэла MQ-4C Triton
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

 Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

Что произошло за день: вторник, 30 декабря

Глава ГК "Ташир" Карапетян освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

 Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

 Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

Лукашенко помиловал 20 человек, осужденных за экстремизм

Подразделение РВСН с комплексом "Орешник" заступило на дежурство в Белоруссии

Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

 Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Что случилось этой ночью: вторник, 30 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });