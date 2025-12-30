Беспилотник-разведчик ВМС США провел новый полет вблизи Венесуэлы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки ВМС США MQ-4C Triton во вторник провел очередной длительный полет вблизи Венесуэлы над международными водами Карибского моря, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Тяжелый высотный беспилотник, поднявшийся с базы Мейпорт в Джексонвилле в штате Флорида, выполнял полет примерно в 160 км от северо-западного побережья Венесуэлы и 230 км от столицы страны Каракаса.

Это уже, по меньшей мере, четвертое за декабрь зафиксированное появление такого беспилотника над морскими районами вблизи Венесуэлы.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может осуществлять локацию на 360 градусов по курсу, сканируя 5,2 тыс. кв. км за один цикл. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, на высотах до 17 тыс. метров и скоростях до 610 км/ч.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в беседе с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что Соединенные Штаты на прошлой неделе уничтожили крупный объект в Венесуэле, где на лодки загружались наркотики, но не предоставил подробностей об этой операции и о том, кто ее проводил.

Как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники, операция, которая стала первой атакой против цели внутри Венесуэлы, была проведена ЦРУ с использованием дрона. Удар был нанесен по удаленному причалу на побережье Венесуэлы, который, по мнению США, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей транспортировки.